Adana\'da 9 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili sanığa 25 yıl hapis cezası

Adana'da 9 yaşındaki çocuğun itildiği sulama kanalında boğulmasıyla ilgili "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 20 yıl hapse çarptırılan sanığa, yeniden yargılandığı davada "olası kastla kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verildi.
Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesindeki duruşmaya, tutuklu sanık A.S. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.
Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın tutuklanma şartlarında bir değişiklik olmadığından A.S'nin mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.
Savunması alınan sanık A.S. suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, sanık hakkında yerel mahkeme tarafından verilen "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 20 yıl hapis cezasını kaldırdı. Heyet, A.S'nin maktulün ölümünü göze aldığını ve ölümün gerçekleşmemesi için herhangi bir çaba göstermediğini dikkate alarak, sanığı "olası kastla kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapse çaptırdı. A.S'nin tutukluluk halinin devamına da karar verildi.
Olay ve dava süreci
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 22 Haziran 2021'de ailesinin kaybolduğunu bildirdiği 9 yaşındaki Berat Coşan Göl için polis ekiplerince sulama kanalında arama çalışması başlatılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, çocuğun cesedini Yenidoğan Mahallesi'ndeki sulama kanalında bulmuştu.
Çocuğu sulama kanalına ittiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık A.S, 30 Kasım 2022'de Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi ise yerel mahkemenin kararını "suçun nitelendirilmesinde eksik değerlendirme" yapıldığı gerekçesiyle kaldırmıştı.
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