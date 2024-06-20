Adana'da 9 yaşındaki kız çocuğu tüfek kazası sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da 9 yaşındaki kız çocuğu tüfek kazası sonucu hayatını kaybetti

Adana'nın Feke ilçesinde 9 yaşındaki bir kız çocuğu, elindeki tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Olay, Konakkuran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde bulunan tüfeği çekmeye çalışan çocuk, tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuğun ölümüyle ilgili jandarma soruşturma başlattı.

20.06.2024 00:09
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Adana'nın Feke ilçesinde 9 yaşındaki kız çocuğu, elindeki tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Konakkuran Mahallesi'nde 9 yaşındaki K.N.S. evde sedir altındaki tüfeği bulunduğu yerden çekmeye çalıştığı sırada tüfek ateş aldı. K.N.S. tüfekten çıkan fişeğin isabet etmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.N.S, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da 9 yaşındaki kız çocuğu tüfek kazası sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

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