Adana'da 9 yaşındaki kız çocuğu tüfek kazası sonucu hayatını kaybetti

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Adana'nın Feke ilçesinde 9 yaşındaki kız çocuğu, elindeki tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Konakkuran Mahallesi'nde 9 yaşındaki K.N.S. evde sedir altındaki tüfeği bulunduğu yerden çekmeye çalıştığı sırada tüfek ateş aldı. K.N.S. tüfekten çıkan fişeğin isabet etmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.N.S, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.