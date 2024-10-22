Adana'da aile içi cinayet: Oğul tutuklandı

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ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ, CİNAYET ŞÜPHELİSİ OĞUL TUTUKLANDI

Adana'nın Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Serdar Aydın'ın uykularında tabancayla başlarından vurduğu annesi Mintaha Aydın ile anneannesi Ülfet Köse'nin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım ünitesine alınan babası İlyas Aydın da hayatını kaybetti. Ölü sayısının 3'e yükseldiği olayda cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen evin oğlu Serdar Aydın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA,