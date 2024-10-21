Adana'da Aile İçi Cinayet Üç Ölü - Son Dakika
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Adana'da Aile İçi Cinayet Üç Ölü

Adana\'da Aile İçi Cinayet Üç Ölü

Muzaffer Erkuvan'ın intiharından sorumlu tuttuğu ailesine, babası tabancayla saldırdı; üç kadın öldü.

21.10.2024 22:12
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ADANA'da Şemsettin Erkuvan (47), intihar eden oğlu Muzaffer Erkuvan'ın ölümünden sorumlu tuttuğu dini nikahlı eşi Güldane (20) ile annesi Şenay (44) ve kız kardeşi Gaye Gerçek'i (22) tabancayla başlarından vurarak, öldürdü. Polis, Muzaffer Erkuvan'ın kabir ziyareti sonrası öldürülen Gerçek ailesinin katilini yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da Muzaffer Erkuvan ile dini nikahla birlikte yaşayan 1 çocuk annesi Güldane Gerçek, geçimsizlik nedeniyle eşini terk edip Kadın Sığınma Evi'ne yerleşti. Erkuvan, barışmak için 24 Ağustos'ta Güldane'nin annesi Şenay Gerçek'in Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'ndeki evine gitti. Şenay Gerçek barıştırma teklifini reddedince Muzaffer Erkuvan dışarı çıkıp, kendini ağaca asarak intihar etti. Erkuvan ailesi, ölümünden Güldane ile annesi Şenay ve kız kardeşi Gaye Gerçek'i sorumlu tuttu.

MEZAR ZİYARETİNDE SİLAHLI SALDIRI

Şenay, Güldane ve Gaye Gerçek, bugün saat 16.00 sıralarında Muzaffer Erkuvan'ın Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı'ndaki kabrini ziyarete etti. Muzaffer Erkuvan'ın babası Şemsettin Erkuvan, oğlunun intiharı nedeniyle husumet duyduğu anne ve iki kızını takip etti. Anne ve kızları mezarlıktaki musalla taşına yakın bir noktada banklarda otururken motosikletle yaklaşan Şemsettin Erkuvan, tabancayla kurşun yağdırıp, kaçtı.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede Şenay Gerçek ile kızları Güldane ve Gaye Gerçek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Haberi alıp, mezarlığa gelen Gerçek ailesinin yakınları, uzun süre feryat edip, gözyaşı döktü. Polis, yakınlarının olay yerine girmemesi için güvenlik önlemi aldı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Şemsettin Erkuvan'ın yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerindeki incelemenin ardından anne ve kızlarının cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da Aile İçi Cinayet Üç Ölü - Son Dakika

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