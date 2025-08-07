Adana'da Ailevi Katliam Davası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde karısını, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini tabancayla öldüren sanık ve babası ile onlara yardım ettiği öne sürülen 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Hakim A. ve babası Şerif A. ile tutuksuz sanıklar A.B, F.G, H.G, Ö.A. ve Ş.A. ile taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Hakim A, olay günü işlettiği dükkanda olduğunu ve eşinin ailesiyle sürekli tartıştığını söyledi.

Eşi Şükran A. ile arasındaki sorunları çözmek istediğini ancak başarılı olamadığını belirten Hakim A, şu savunmayı yaptı:

"Ben dükkanda bulunurken küçük bir kız çocuğu geldi ve bana 'babanı dövüyorlar' dedi. Hızla eve gittiğimde kayınpederim Turgut E, kayınvalidem Leyla A. ve kayınbiraderim Muhammet E. ve boşanma aşamasındaki eşim Şükran A, anne ve babamı darbediyordu. Ayrıca çocuğumu da dövmüşlerdi. Bu durumu görünce ben kendimi kaybettim. Yanımda 2 tabanca bulunuyordu. Daha önce eşimin ailesinden tehditler aldığım için dükkanda silah bulunduruyordum. Olay yerinde hedef gözetmeksizin ateş ettim. Silahın birisini de mermisi bitince babamın eline verdim. Babam kimseye ateş etmemiştir."

Daha sonra araçla olay yerinden ayrıldığını anlatan sanık, "Önce Akkapı Mahallesi'ne H.G'nin narenciye bahçesindeki evine gittim. Kendisi bizi kabul etmedi. Sonra diğer sanıkların yanına gittim. Onlar da bize yardım etmedi. Olay sırasında kullandığım silahların nerede olduğunu şu an bilmiyorum. Olay bu şekilde meydana gelmiştir. Tahliyemi talep ederim." diye konuştu.

Sanık Şerif A. ise olay günü oğlu Hakim A'nın kayınpederi Turgut E, kayınvalidesi Leyla A. ve kayınbiraderi Muhammet E. ve boşanma aşamasındaki eşi Şükran A'nın kendi evlerini bastığını öne sürdü.

Geçmişten bu yana maktul Turgut E. ve ailesi ile aralarında sorunlar bulunduğunu belirten sanık Şerif A, "Turgut E. ve ailesi evimize gelir gelmez bize küfrettiler. Turgut E. gelinim olan Şükran A'yı kastederek 'Şükran'ı başkasına vereceğim siz de göreceksiniz' dedi. Beni ve eşimi darbettiler. Ben yere yığılmış haldeyken silah sesi duydum. Hakim A'nın olay yerine nasıl geldiğini görmedim. Ayağa kalktığımda şoka girmiştim. Hakim A. benim elime silahı verdi. Olay yerinde kimin vurulduğunu görmedim. Kimseye ateş etmedim. Hakim A'nın da kime ateş ettiğini görmedim. Turgut E. ve ailesi sürekli oğlum Hakim A'yı öldürmekle tehdit ediyordu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Savunmaları alınan diğer sanıklar da Hakim A. ve Şerif A'ya olay sonrasında yardım etmediklerini öne sürerek beraatlerini istedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, olay günü sanıkların cep telefonlarına ait HTS baz kayıtlarının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan istenilmesine karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan Hakim A, 22 Haziran 2024'te 3 aylık bebeği Deniz A'yı kendisine göstermedikleri gerekçesiyle evinin karşısında ailesiyle kalan boşanma aşamasındaki eşi Şükran A. ile sokakta tartışmış, tartışmaya Şükran A'nın babası Turgut E, annesi Leyla A, kardeşi Muhammet E. de katılmıştı. Bu sırada Hakim A'nın tabancayla ateş açması sonucu Şükran A, Turgut E, Leyla A. ve Muhammet E, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Bebeğini alarak kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Saldırıda yaşamını yitiren aynı aileden 4 kişinin cenazeleri, Mardin'in Derik ilçesinde yan yana toprağa verilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hakim A'yı Hatay'ın Erzin ilçesindeki ikamette annesi Azize A. (51) ve babası Şerif A. (67) ile birlikte yakalamıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hakim A. ile anne ve babası adliyeye sevk edilmiş, zanlı ile babası 24 Haziran 2024'te çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Hakim A'nın annesi Azize A. ise olaydan 3 ay sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Savcılıkça Hakim A. ve babası Şerif A. hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış olmak üzere 4 kez müebbet "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis, sanıklar A.B, F.G, H.G, Ö.A. ve Ş.A. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 5'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.