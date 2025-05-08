Adana'da Alt Geçit Göl Oldu, Vatandaş Balık Avladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Alt Geçit Göl Oldu, Vatandaş Balık Avladı

Adana'da 13 gün önce yağan yağmur sonrası göle dönen alt geçidin suyu tahliye edilmezken, vatandaşlar olta atarak balık avladı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, özellikle geçiş sorununa dikkat çekti.

08.05.2025 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alt geçit göle döndü büyükşehir suyu tahliye etmeyince vatandaş balık avladı

Adana'da 13 gün önce yağan yağmurda göle dönen alt geçidin suyu Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bir türlü çekilmeyince vatandaş balık avladı

Mehmet Emin Kazan:

"Burası 15 gündür böyle vatandaş karşıya geçemiyor"

ADANA - Adana'da 13 gün önce yağan yağmurda göle dönen alt geçidin suyu Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bir türlü çekilmeyince vatandaş balık avladı.

Adana'da 26 Nisan'da etkili olan yağmur bir çok yerde su baskınlarına neden oldu. Bunlardan biri de Alparslan Türkeş Bulvarında metro nedeniyle vatandaşların karşıya geçmesi için yapılan alt geçitti. Yeşilyurt'u, Tellidere Mahallesine bağlayan alt geçit yağmur nedeniyle göle döndü. Vatandaşlar bu durumu Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekiplerine bildirdi. Ancak geleceklerini söyleyen ekipler aradan 13 gün geçmesine rağmen bir türlü gelip suyu tahliye etmedi. Bu nedenle vatandaşlar en az 2 kilometre yürüyerek bir sonraki alt geçide gidip orada karşıya geçmek zorunda kaldı.

"Göl alt geçide tepki gösterip balık avladı"

Belediye bir türlü görevini yapmayınca bu duruma tepki amaçlı Mehmet Emin Kazan, alt geçitteki suya olta atıp balık avladı. Kazan, "Yukarıdan baktım, su derin görünüyordu. 'Balık tutayım' dedim. İki saattir buradayım ama hiç balık tutamadım. Burası 15 gündür böyle sular altında kalmış durumda ve insanlar karşıya geçemiyor. Biz de mizah olsun diye balık tutmaya çalışıyoruz" dedi.

Ömer Erciyes isimli vatandaş ise suyun tahliye edilmemesine tepki göstererek, "Alt geçide geldik ancak su dolduğu için karşıya geçemedik. Yağmurdan beri böyle kalmış, sanırım 15 gün oldu. Büyükşehir belediyesine mutlaka bildirilmiştir ama henüz bir çözüm yapılmamış. Ben de biraz yürüyüş yapayım dedim, fakat su yüzünden karşı tarafa geçemedim" diye konuştu.

Ahmet Bircan ise, "Karşıya geçmek istedim ama alt geçidin suyla dolu olduğunu görünce başka bir yolu kullanmak zorunda kaldım. Burası tam bir rezalet. Göle dönmüş, üstelik kötü de kokuyor. Büyükşehir Belediyesi'ne şikayet edenler olmuş, ancak henüz bir müdahale yok. Artık buradan geçmek için sandal lazım! Oltam olsa balık bile tutardım. Metro inşaatında balık avlayanlar vardı, burası da ondan farksız" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, Çevre, Yaşam, Yağan, Adana, Göle, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Alt Geçit Göl Oldu, Vatandaş Balık Avladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisi polise ihbar ettiler: Bizi dövüyorlar Polisi polise ihbar ettiler: Bizi dövüyorlar
10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu 10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İşte futbol bu Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
Ara seçim Özgür Özel’e soruldu Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten

23:27
Bakan Fidan’dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
22:31
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
09:12
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
09:06
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
08:44
Ali Koç’un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 00:04:45. #7.12#
SON DAKİKA: Adana'da Alt Geçit Göl Oldu, Vatandaş Balık Avladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.