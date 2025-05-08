Adana'da Alt Geçit Göl Oldu, Vatandaş Balık Avladı

Alt geçit göle döndü büyükşehir suyu tahliye etmeyince vatandaş balık avladı

Adana'da 13 gün önce yağan yağmurda göle dönen alt geçidin suyu Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bir türlü çekilmeyince vatandaş balık avladı

Mehmet Emin Kazan:

"Burası 15 gündür böyle vatandaş karşıya geçemiyor"

ADANA - Adana'da 13 gün önce yağan yağmurda göle dönen alt geçidin suyu Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından bir türlü çekilmeyince vatandaş balık avladı.

Adana'da 26 Nisan'da etkili olan yağmur bir çok yerde su baskınlarına neden oldu. Bunlardan biri de Alparslan Türkeş Bulvarında metro nedeniyle vatandaşların karşıya geçmesi için yapılan alt geçitti. Yeşilyurt'u, Tellidere Mahallesine bağlayan alt geçit yağmur nedeniyle göle döndü. Vatandaşlar bu durumu Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekiplerine bildirdi. Ancak geleceklerini söyleyen ekipler aradan 13 gün geçmesine rağmen bir türlü gelip suyu tahliye etmedi. Bu nedenle vatandaşlar en az 2 kilometre yürüyerek bir sonraki alt geçide gidip orada karşıya geçmek zorunda kaldı.

"Göl alt geçide tepki gösterip balık avladı"

Belediye bir türlü görevini yapmayınca bu duruma tepki amaçlı Mehmet Emin Kazan, alt geçitteki suya olta atıp balık avladı. Kazan, "Yukarıdan baktım, su derin görünüyordu. 'Balık tutayım' dedim. İki saattir buradayım ama hiç balık tutamadım. Burası 15 gündür böyle sular altında kalmış durumda ve insanlar karşıya geçemiyor. Biz de mizah olsun diye balık tutmaya çalışıyoruz" dedi.

Ömer Erciyes isimli vatandaş ise suyun tahliye edilmemesine tepki göstererek, "Alt geçide geldik ancak su dolduğu için karşıya geçemedik. Yağmurdan beri böyle kalmış, sanırım 15 gün oldu. Büyükşehir belediyesine mutlaka bildirilmiştir ama henüz bir çözüm yapılmamış. Ben de biraz yürüyüş yapayım dedim, fakat su yüzünden karşı tarafa geçemedim" diye konuştu.

Ahmet Bircan ise, "Karşıya geçmek istedim ama alt geçidin suyla dolu olduğunu görünce başka bir yolu kullanmak zorunda kaldım. Burası tam bir rezalet. Göle dönmüş, üstelik kötü de kokuyor. Büyükşehir Belediyesi'ne şikayet edenler olmuş, ancak henüz bir müdahale yok. Artık buradan geçmek için sandal lazım! Oltam olsa balık bile tutardım. Metro inşaatında balık avlayanlar vardı, burası da ondan farksız" dedi.