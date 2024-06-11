Adana\'da amatör ligde maç esnasında görevliyi darbeden 3 kişi gözaltına alındı

Adana'da amatör ligde, maç esnasında stada girmek isteyen ve kendilerini engelleyen görevliyi darbeden 3 kişi gözaltına alındı.
Çukurova Stadı'nda 8 Haziran'da oynanan 11 yaş altı amatör futbol maçında, hakem kararlarını beğenmeyen K.A, C.A. ve E.S. sahaya girmek istedi.
Stat görevlisi U.Y. sahaya girmek isteyen 3 kişiye engel olmaya çalıştı.
Çıkan tartışmada, K.A, C.A. ve E.S, görevli U.Y'yi darbetti.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.
Öte yandan, olay anı stadın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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