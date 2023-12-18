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Adana'da araç hırsızlığı şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da araç hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir minibüsün çalınmasıyla ilgili olarak yapılan ihbar üzerine polis ekipleri, güvenlik kameralarıyla şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerden ikisi tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana\'da araç hırsızlığı şüphelileri tutuklandı
18.12.2023 - 10:11,
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde araç hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde A.K'ye (63) ait minibüs sokakta park halindeyken çalındı.

A.K'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir apartmanın güvenlik kamerasından 3 zanlının kimliğini tespit etti.

Şüpheliler Kemal D. (42), İsmail D. (30) ve Mahmut A. (26) yakalanırken, çalınan araç sahibine teslim edildi.

Mahmut A'nın otomobiliyle olay yerine bıraktığı öne sürülen şüphelilerden İsmail D'nin gözcülük yaptığı, Kemal D'nin de aracı çaldığı iddia edildi.

Şüphelilerden Kemal D. ve İsmail D. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Mahmut A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kemal D'nin, İsmail D. ile sokakta birlikte yürüdükten sonra park halindeki aracı çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA
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Yeşilyurt, Seyhan, Adana, Son Dakika

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