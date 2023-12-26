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Adana'da asayiş uygulamalarında 273 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Adana'da asayiş uygulamalarında 273 şüpheli yakalandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir haftada yapılan asayiş uygulamalarında 273 şüpheli yakalandı. Uygulamalarda, ruhsatsız silahlar, uyuşturucu ve kaçak içki gibi birçok suç unsuru ele geçirildi. Şüphelilerden bazıları tutuklandı, bazıları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana\'da asayiş uygulamalarında 273 şüpheli yakalandı
26.12.2023 - 14:37,
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir haftada yapılan asayiş uygulamalarında 273 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17-23 Aralık'ta asayiş uygulamaları yaptı.

Uygulamalarda, ruhsatsız 44 tabanca, 14 tüfek, silahlara ait 987 mermi, 1 kilo 811 gram uyuşturucu, 376 uyuşturucu hap, 48 litre kaçak içki ve 9 çalıntı araç ele geçirildi.

Polis ekipleri 273 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ruhsatsız silahlarla ilgili işlem yapılan 31 şüpheliden 12'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da asayiş uygulamalarında 273 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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