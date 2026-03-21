Adana'da Atlara Şiddet Uygulayan İki Kişi Gözaltında

Adana'da arabaya koşulu 2 ata sopayla vurarak eziyet eden 2 şüpheli gözaltına alındı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Parkı'nda arabaya koşulan 2 ata eziyet edilmesine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kimliklerini belirlediği atların sahipleri A.U. (25) ile Ö.A'yı (26) gözaltına aldı.
Hayvanlar koruma altına alındı
Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, hayvanların koruma altına alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Hayvanlara yönelik her türlü şiddet ve kötü muameleye karşı gerekli hassasiyet gösterilmekte olup, bu tür durumlara asla müsamaha gösterilmeyecektir."
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?