Adana'da avokado hasadında fiyat 180 liradan 110 liraya geriledi - Son Dakika
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Adana'da avokado hasadında fiyat 180 liradan 110 liraya geriledi

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Adana\'da avokado hasadında fiyat 180 liradan 110 liraya geriledi
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Adana'da yaklaşık 5 bin dönüm alanda süren avokado hasadında erkenci dönemde kilosu 180 TL olan ürünün fiyatı 110 TL'ye kadar geriledi. Yumurtalık'ta 50 dönümde 5 çeşit avokado yetiştiren Özen Özer, bahçesinden yıllık 30-40 ton ürün elde ettiğini belirtti.

TÜRKİYE'nin verimli tarım arazilerine sahip Adana'da, yaklaşık 5 bin dönüm alanda üretimi yapılan avokado hasadı sürüyor. Erkenci hasatta kilosu 180 TL olan avokadonun kilosu 110 liraya kadar düştü.

Bereketli tarım arazilerine sahip Adana'da üreticiler, ürün çeşitliliğini artırmak ve farklı kazanç kapıları oluşturmak amacıyla alternatif ürünlere yöneldi. Daha önce yaygın olarak yetiştirilmeyen tropikal meyveler arasında yer alan avokado, son yıllarda üreticilerin ilgisini çekmeye başladı. Kentte yaklaşık 5 bin dönüm alanda yetiştirilen avokadodan 2025 yılında 68 bin ton rekolte elde edildi. Narenciye, karpuz ve kavunun yanı sıra avokado üretiminin de yaygınlaşmasıyla ekim alanları genişledi. Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi'nde 50 dönümlük alanda 5 çeşit avokado yetiştiren Özen Özer, ürünlerinden yüksek verim aldıklarını belirtti.

'YILLIK 30-40 TON AVAKADO ELDE EDİYORUM'

5 yıl önce çiftçiliğe başlayan Özen Özer, avokado üretiminin emek gerektirdiğini belirterek, "Zutano avokado çeşidimizin hasadı bugünlerde yapılıyor. Eylül ayının başından itibaren ürünümüzü hasat etmeye devam ediyoruz. Bu yıl 3'üncü yılımıza girdik. Avokado ağaçları çok uzun ömürlüdür. Ağaçlar yaşlandıkça daha fazla verim alınacak ve meyvelerin tadı da daha lezzetli hale gelecek. Bir ağaçtan 80 kiloya kadar ürün alabiliyoruz. Bahçemden yıllık 30-40 ton arasında avokado elde ediyorum. Eylül ayından itibaren ürünümüzü hasat etmeye başladık. Kilosu erkenci hasatta 180 TL iken, şu anda cinsine göre 110 TL'ye kadar geriledi" diye konuştu.

'ÜLKEMİZDE AVAKADO ÜRETİMİ DESTEKLENMELİ VE ARTMALI'

Avokadonun kozmetik sektöründe kullanılmaya başlanmasıyla değerinin arttığını belirten Özer, meyvenin tüketimine yönelik önerilerde de bulundu. Özer, "Çocuklarıma avokadoyu zeytinyağı, tuz ve limonla birlikte hazırlayarak daha rahat ve lezzetli tüketmelerini sağlıyorum. Daha sonra blender yardımıyla süt ve muzla karıştırarak avokadolu muzlu süt yapıyorum. Üzerini bal, fındık ve fıstıkla süsleyerek çocuklarımın okul döneminde dinç ve enerjik kalmalarına yardımcı oluyorum. Avokadonun olgunlaşması için 2-3 gün bekletilmesi, ardından tüketilmesi gerekiyor. Kentimizde ve ülkemizde avokado üretimi desteklenmeli ve artırılmalı" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adana'da avokado hasadında fiyat 180 liradan 110 liraya geriledi - Son Dakika
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