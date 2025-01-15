Adana'da Bahis Dolandırıcılığına 9 Yıl Hapis

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Adana'da bahis sitesi üzerinden para kazandırma vaadiyle bir kişiyi 7 bin 520 lira dolandırdıkları iddia edilen 3 sanığa "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 9 yıl 4'er ay hapis ve 16 bin 667'şer lira adli para cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar C.Ö. ve E.Ö. ile taraf avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanık M.Y. ise duruşmaya katılmadı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, olay günü müşteki T.B'nin sosyal medyada gördüğü bahis sitesini aradığını ve telefonla görüştüğü kişilerin kendisinden ilk önce 320 lira istediğini, müştekinin 320 lirayı C.Ö'nün hesabına gönderdiğini belirtti.

Savcı, telefondaki kişilerin T.B'ye 97 bin 790 lira kazandığını söylenmesi üzerine, müştekinin bu sefer E.Ö. ve M.Y'nin banka hesaplarına 7 bin 200 lira gönderdiğini ifade etti.

Sanıkların müştekiden tekrar para istemesi üzerine T.B'nin dolandırıldığını anladığı ve bankadan gelen cevabi yazıda müştekinin gönderdiği toplamda 7 bin 520 lirayı sanıklar C.Ö, E.Ö. ve M.Y'nin otomatik para çekme mekinesinden (ATM) çektiğini bildiren savcı, sanıkların "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık E.Ö. ve C.Ö. suçlamaları kabul etmediklerini belirterek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanıklar C.Ö, E.Ö. ve M.Y'yi 9 yıl 4'er ay hapis ve 16 bin 667'şer lira adli para cezasına çarptırarak mevcut hallerinin devamına karar verdi.