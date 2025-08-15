Adana'da Barajlardaki Su Seviyeleri Tehlikeli Düzeyde Düşüyor - Son Dakika
Adana'da Barajlardaki Su Seviyeleri Tehlikeli Düzeyde Düşüyor

15.08.2025 17:00
Adana'daki 7 barajdan 5'inin doluluk oranı azaldı. Kuraklık uyarısı yapılıyor.

ADANA'nın içme suyu ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan 7 barajından 5'inde aktif doluluk oranı gözle görülür oranda azalırken, 2'sinde ise az da olsa yükseldi. Ülke genelindeki kuraklık tehdidine karşın yetkililer, suyun tasarruflu kullanılması yönünde uyarıda bulundu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte tarımsal sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları da tehlikeli seviyeye geriledi. Devlet Su İşleri 6'ncı Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentin içme suyunu sağlayan Çatalan ile tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Seyhan Barajı'ndaki oranlar geçen yıla göre az da olsa yükselirken, ilçelerdeki 3 barajın su seviyesi düştüğü bildirildi. Buna göre ölçümlerde Çatalan Barajı'ndaki aktif doluluk oranı yüzde 4'ten yüzde 14'e, Seyhan Barajı'ndaki aktif doluluk oranı ise yüzde 7'den yüzde 16'ya yükseldi. İlçelerdeki Yedigöze Barajı'nın aktif doluluk oranı 37'den 17'ye, Nergizlik Barajı'nda yüzde 23'ten yüzde 17'ye, Kozan Barajı'nda ise yüzde 22'den yüzde 13'e düştüğü belirlendi. Ülke genelindeki kuraklık tehdidine karşın yetkililer, suyun tasarruflu kullanılması yönünde uyarıda bulundu.

Haber: Anıl Atar – Kamera: Yusuf YILDIZ/ ADANA,

Kaynak: DHA

Ekonomi, Sağlık, Güncel, Tarım, Çevre, Adana, Son Dakika

15:46
Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam
Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam
16:44
5 ilde orman yangını, alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı
5 ilde orman yangını, alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı
