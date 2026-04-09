Adana'da Bıçaklama Davası
Adana'da Bıçaklama Davası

Adana\'da Bıçaklama Davası
09.04.2026 10:05
Arkadaşını bıçakla ağır yaralayan sanık için 9-15 yıl hapis cezası talep edildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Yenibaraj Mahallesi'nde 29 Temmuz 2025'te arkadaşı G.Y'yi (55), bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla olaydan bir gün sonra tutuklanan C.S. (58), hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü sanığın, mahalledeki bir inşaatta gece bekçiliği yapan G.Y'nin yanına gittiği ve birlikte alkol aldıkları belirtildi.

İkili arasında bir süre sonra kavga çıktığı anlatılan iddianamede, sanığın yanında bulundurduğu bıçakla müşteki G.Y'yi karnından yaraladığı anlatıldı.

İddianamede, olayın ardından tedavi için hastaneye giden G.Y'yi caddede durdurduğu taksiyle takip eden sanığın, müştekiyi hastanenin giriş kapısına yakın yerde durdurup kalbinin üst kısmından iki bıçak darbesi ile ağır yaraladığı kaydedildi.

Müşteki G.Y'nin doktor raporuna göre hayati tehlike geçirecek nitelikte ağır yaralandığı anlatılan iddianamede, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadesinde olayın G.Y'nin kendisine ettiği küfür etmesi nedeniyle gerçekleştiğini öne süren tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Adana, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
