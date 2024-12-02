Adana'da Bıçaklı Babası Öldüren Sanığın Yeniden Yargılanması Başladı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan ve "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum edilen sanığın istinaf mahkemesinin bozma kararı üzerine yeniden yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık D.Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Esas hakkında mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, olay günü ikamette çıkan tartışma sonrasında sanığın babası Abdulkadir Ö'yü göğsünden ve sırtından bıçaklayarak öldürdüğünü belirterek, D.Ö'nün "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık D.Ö, psikolojik sorunlar yaşadığını öne sürerek, "Olayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre talep ediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar verip, eksik hususların giderilmesi ve mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde 2 katlı müstakil bir evde, 21 Aralık 2022'de çıkan tartışma sonrası babası Abdulkadir Ö'yü göğsünden ve sırtından bıçaklayıp öldürdüğü belirtilen D.Ö. tutuklanmıştı.

Sanık D.Ö, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Kasım 2023'te görülen karar duruşmasında "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırılmıştı.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi sanık hakkında verilen cezayı, "Adana Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde gözlem altına alınmadan ayakta muayene ile yetinilerek cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde yetersiz rapora dayanılarak eksik inceleme ile hüküm kurulduğu" gerekçesiyle bozup, yeniden incelenmek üzere Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.