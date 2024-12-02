Adana'da Bıçaklı Babası Öldüren Sanığın Yeniden Yargılanması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Bıçaklı Babası Öldüren Sanığın Yeniden Yargılanması Başladı

D.Ö., babasını bıçaklayarak öldürmekten müebbet hapis cezası aldı. İstinaf mahkemesi yeniden yargı başlattı.

02.12.2024 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan ve "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum edilen sanığın istinaf mahkemesinin bozma kararı üzerine yeniden yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık D.Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Esas hakkında mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, olay günü ikamette çıkan tartışma sonrasında sanığın babası Abdulkadir Ö'yü göğsünden ve sırtından bıçaklayarak öldürdüğünü belirterek, D.Ö'nün "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık D.Ö, psikolojik sorunlar yaşadığını öne sürerek, "Olayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre talep ediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar verip, eksik hususların giderilmesi ve mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde 2 katlı müstakil bir evde, 21 Aralık 2022'de çıkan tartışma sonrası babası Abdulkadir Ö'yü göğsünden ve sırtından bıçaklayıp öldürdüğü belirtilen D.Ö. tutuklanmıştı.

Sanık D.Ö, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Kasım 2023'te görülen karar duruşmasında "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırılmıştı.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi sanık hakkında verilen cezayı, "Adana Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde gözlem altına alınmadan ayakta muayene ile yetinilerek cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde yetersiz rapora dayanılarak eksik inceleme ile hüküm kurulduğu" gerekçesiyle bozup, yeniden incelenmek üzere Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Kaynak: AA

Mahkeme, Seyhan, Yargı, adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Bıçaklı Babası Öldüren Sanığın Yeniden Yargılanması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:31 Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi’ni vurdu Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu
14:49 Türkiye’nin en zengin 2 kadını Türkiye'nin en zengin 2 kadını
14:02 Esad’la görüşen İran Dışişleri Bakanı’ndan birkaç saat sonra Türkiye’ye kritik ziyaret Esad'la görüşen İran Dışişleri Bakanı'ndan birkaç saat sonra Türkiye'ye kritik ziyaret
12:53 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız
12:23 Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak İşte konuşulan rakamlar Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar
22:42 Berke Özer’den tarihi performans Berke Özer'den tarihi performans
21:54 Moskova’ya kaçtığı söylenen Beşar Esad’ın akıbeti belli oldu Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu
21:43 Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç’e dikti: Tamamen temizleyeceğiz Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç'e dikti: Tamamen temizleyeceğiz
21:32 Okan Buruk’tan hakem Oğuzhan Çakır’a sahanın ortasında olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan hakem Oğuzhan Çakır'a sahanın ortasında olay yaratacak sözler
21:25 Sahte Dolarlara Karşı Önlemler Artıyor: ATM’ler Güncelleniyor Sahte Dolarlara Karşı Önlemler Artıyor: ATM'ler Güncelleniyor
21:06 Galatasaray, Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı Galatasaray, Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı
20:51 Inter maçında korku dolu anlar: Futbolcu aniden yere yığıldı, maç ertelendi Inter maçında korku dolu anlar: Futbolcu aniden yere yığıldı, maç ertelendi
20:32 İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan’dan ’heykel’ çıkışı: Tapınmak için olmadıkça yapılabilir İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan'dan 'heykel' çıkışı: Tapınmak için olmadıkça yapılabilir
20:21 Elektronik sigara satan ve alkol damıtanlara ağır cezalar kapıda Elektronik sigara satan ve alkol damıtanlara ağır cezalar kapıda
20:11 Tek Başına Üç Çocuğuna Bakan Baba Sosyal Medyada İlgi Gördü Tek Başına Üç Çocuğuna Bakan Baba Sosyal Medyada İlgi Gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 16:03:26. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Bıçaklı Babası Öldüren Sanığın Yeniden Yargılanması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.