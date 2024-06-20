Adana'da binlerce ihtiyaç sahibi aileye kurban eti dağıtıldı

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Adana'da Kurban Bayramı'nda kesilen yüzlerce koyunun eti, binlerce ihtiyaç sahibi aileye kapı kapı dağıtıldı.

Adana'da küçükken 6 yıl çadırda yaşayan Ogün Sever Okur (32), şimdi kendisini çadırda yaşayan çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere adadı. Okur'un kurduğu 'Ogün Abi Derneği' her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu sene de vekaletle kurban kesti.

'Et girmeyen ev kalmasın' diyerek yola çıktı

'Et girmeyen ev kalmasın' sloganıyla kendisi 100 kurban bağışlayan, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda hayırseverlerin de desteğiyle yüzlerce kurban kestiren Ogün Sever Okur, bütün etleri de tek tek paketletti.

Okur, ardından etleri araçlara alarak mahalle mahalle gezip, önce çadırlarda yaşayan tarım işçisi ailelere ardından da ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı. Etleri alan ailelerin mutlulukları ise gözlerinden okundu.

"Ailelere ulaşmaya devam edeceğiz"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ogün Sever Okur, et dağıtımının yaklaşık 1 hafta süreceğini belirterek, "Bugün özel bir gün. Çünkü çadırda yaşayan ailelere yardım yaptık. Kurbanlıklarımızı önce donduruyoruz, daha sonra buraya getiriyoruz. Çünkü hiçbir çadırda dolap yok. O nedenle bu etleri biran önce yemek haline getirmeleri gerekiyor. Yüzlerce kurban kesildi ve binlerce aileye ulaştık. Ulaşmaya devam edeceğiz" dedi.

"Etleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırın"

Kurban Bayramı'nda kurban kesen herkesin etleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırması gerektiğini vurgulayan Okur, "Kurban Bayramı paylaşma bayramıdır. İhtiyacı olan binlerce aile var. Onlara destek olmamız gerekiyor, gerçekten çok zor durumda olan aileler var. Bırakın eti, evine su alamayan aileler var. Biz onlara devletimizle birlikte ulaşmaya çalışıp elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kurban Bayramı'nda etlerinizi dolaplarınızda saklamayın, ihtiyaç sahibi aileler var. Etleri onlara ulaştırın, paylaştıkça dünya daha güzel olacağını hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Çadırda yaşayan tarım işçisi Nuray Mert ise dağıtılan et nedeniyle mutlu olduğunu ve ailesine yemek yapmak için eti kullanacağını söyledi. - ADANA