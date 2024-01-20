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Adana'da bir erkek, kız kardeşini sokak ortasında dövdü - Son Dakika
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Adana'da bir erkek, kız kardeşini sokak ortasında dövdü

Adana'da bir erkek, iddia edilen kız kardeşini sokak ortasında dakikalarca dövdü. Olay, cep telefonuyla görüntülendi ve polis inceleme başlattı.

20.01.2024 - 12:51,  Güncelleme: 16:54
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Adana Seyhan'da sabah saatlerinde sokakta yürüyen kız kardeşinin önünü keserek dövmeye başladı. Çevredeki vatandaşlardan müdahalesiyle kurtarılan kız, daha sonra abisiyle birlikte bölgeden uzaklaştı.

Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi kız kardeşinin önünü kesip sokak ortasında dövmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdikten sonra kardeşini darp eden şahsa müdahale etti.

ESNAF DÖVÜLEN KADINI KURTARDI

Kadının feryatlarının artması üzerine çevrede bulunan esnaf, genç kadını kurtarmak için harekete geçti. Esnafın, ağabeyinin elinden kurtardığı kız ve ağabey polis gelmeden bölgeden uzaklaştı. Olayın nedeni bilinmezken geride kadının yardım çığlıkları ve abisinin saldırdığı görüntüler kaldı.

Adana\'da bir erkek, kız kardeşini sokak ortasında dövdü
Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • Harun Şahin: Yer neresi adana şaşırdık mı hayır Yanıtla 1 0
  • Beşiktaş 1903: Harun adanaya kurban ol sadece adana da olay var sanki 0 0
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SON DAKİKA: Adana'da bir erkek, kız kardeşini sokak ortasında dövdü - Son Dakika
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