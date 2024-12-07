Adana'da Bir Güvenlik Görevlisi Rehin Alındı - Son Dakika
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Adana'da Bir Güvenlik Görevlisi Rehin Alındı

Adana\'da Bir Güvenlik Görevlisi Rehin Alındı

Adana'daki bir sitede, maskeli bir şüpheli kadın güvenlik görevlisini rehin alarak ateş açtı. Olay, intikam amacıyla gerçekleştirildiği ortaya çıkan uzman çavuş Duran G. tarafından gerçekleştirildi. Duran G. ve arkadaşı tutuklandı.

07.12.2024 09:47  Güncelleme: 09:49
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ADANA'da sitenin kadın güvenlik görevlisini rehin alıp, aradığı kişiyi çağırması için tehdit edip, tabanca ile otomobile ve havaya ateş eden maskeli şüphelinin açığa alınan uzman çavuş Duran G. (25) olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Duran G. ile yanındaki arkadaşı Can K. (24), tutuklandı.

Olay, 3 Aralık'ta saat 19.30 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Yüzü maskeli kişi, güvenlik kulübesine girip tabanca doğrulttuğu kadın güvenlik görevlisi Yağmur A.'yı rehin aldı. Yağmur A.'yı site bahçesine çıkaran şüpheli, sitede oturan H.B. (14) ile babası Ahmet B.'nin (47) dışarı çıkmasını istedi. Bu sırada diğer şüpheli de site girişine benzin döküp, ateşe verdi. Kadın güvenlik görevlisinin 'Tanımıyorum o kişiyi' demesine aldırmayan şüpheli, Ahmet B.'nin otoparkta park halindeki otomobiline ve havaya birkaç el ateş etti. 2 şüpheli koşarak olay yerinden kaçarken, olay site sakinlerinin cep telefonu ile güvenlik kameralarına yansıdı. Sitedekilerin ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

KARDEŞİNİN İNTİKAMI İÇİN SALDIRMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleme aldı. Ekipler, şüphelinin Muğla'da görevli olup, bir dosya nedeniyle açığa alınan uzman çavuş Duran G. olduğunu, yanındaki diğer kişinin de arkadaşı Can K. olduğunu tespit etti. Olayın ardından Muğla'ya kaçtıkları belirlenen şüpheliler, saklandıkları eve yapılan baskınla yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorgulanan şüphelilerden Duran G.'nin, H.B.'nin 15 Kasım'da kardeşi Ersoy G.'yi bıçaklayarak yaraladığı için intikam almak amacıyla olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Duran G. ve Can K. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

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