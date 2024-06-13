Adana\'da bir kadın giyim mağazasına silahlı saldırı düzenlendi

Güncel

Son yılların en çok kazandıran yatırımından alınacak vergiye erteleme

Mezuniyet törenindeki kıyafet kriziyle ilgili Bakan Tekin\'den açıklama var

ADANA'da motosikletli şüpheliler, dün gece bir kadın giyim mağazasına silahlı saldırı düzenledi. Mağazaya 14 kurşunun isabet ettiğini belirleyen polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Eminağa Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletli şüpheliler, Süleyman Ağırman'ın kadın giyim mağazasına tabancayla ateş açıp, bölgeden uzaklaştı. Sabah iş yerini açan Ağırman, cam ve kepenkte kurşun izlerini görüp, polise ihbarda bulundu. Adrese gelen polis, iş yerine 14 kurşunun isabet ettiğini tespit etti. Polisin, ifadesine başvurduğu Ağırman, husumetlisinin olmadığını, saldırıyı düzenleyenin kim olduğunu bilmediğini söyledi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.