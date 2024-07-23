Adana'da Bisikletle Uyuşturucu Satarken Yakalanan Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika
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Adana'da Bisikletle Uyuşturucu Satarken Yakalanan Sanığa Hapis Cezası

Adana'nın Seyhan ilçesinde bisikletiyle sentetik uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu sanık, 16 yıl 6 ay hapis ve 33 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanığın avukatı duruşmada hazır bulunurken, mahkeme heyeti tutukluluk halinin devamına karar verdi.

23.07.2024 11:51
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bisikletiyle sentetik uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu sanık, 16 yıl 6 ay hapis ve 33 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık D.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 15 Ekim 2023'te sanığın merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde gece saatlerinde bisikletinin gövde kısmına gizlediği poşetteki sentetik uyuşturucuyu 2 kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit, yakalama tutanağı ve sanığın ikametinde yapılan aramada uyuşturucu paketleme malzemeleri ve hassas terazinin de ele geçirilmesi dikkate alınarak D.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık D.A, savunmasında, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 6 ay hapis ve 33 bin lira adli para cezasına çarptırdığı D.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Bisikletle Uyuşturucu Satarken Yakalanan Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika

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