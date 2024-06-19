Adana'da Boşanma Aşamasındaki Eşi Öldürdükleri İddiasıyla Tutuklanan 4 Sanık Hakkında Dava Açıldı

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Adana'da yakınları olan kadının boşanma aşamasındaki eşini duruşma sonrası darbedip, tabancayla öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 4 sanık hakkında dava açıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde 28 Eylül 2023'te Necmettin Ç'nin, boşanma aşamasındaki eşi Fatma Ç'nin yakınları tarafından darbedilip tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin tutuklanan Z.Y, H.Y, M.E.Y. ve M.S.Y. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıkların, "tasarlayarak öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 3'er yıl hapisle cezalandırılması istenen iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Necmettin Ç'nin boşanma davası için gittiği adliyeden duruşma sonrası ayrıldığı, geçeceği caddede bekleyen Fatma Ç'nin yakınları tarafından darbedildiği anlatıldı.

Necmettin Ç'nin, M.S.Y'nin kullandığı belirlenen tabancayla başından vurularak öldürüldüğü ifade edilen iddianamede, silahın sanıklar arasında el değiştirdiği bilgisine yer verildi.

İddianamede, olaydan sonra otomobille kaçan sanıkların polis ekiplerince yakalandığı kaydedildi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen Z.Y, H.Y, M.E.Y. ve M.S.Y'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.