Adana'da Boşanma Aşamasındaki Eşi Öldüren 4 Kişiye Hapis Cezası - Son Dakika
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Adana'da Boşanma Aşamasındaki Eşi Öldüren 4 Kişiye Hapis Cezası

Adana'da, yakınları olan kadının boşanma aşamasındaki eşini duruşma sonrası darbedip tabancayla öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 4 kişinin yargılandığı davada, 3 sanığa 17 yıl 6'şar ay, bir sanığa ise 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Sanıkların suçlamaları kabul etmemesi üzerine mahkeme heyeti, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

01.07.2024 20:27
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Adana'da, yakınları olan kadının boşanma aşamasındaki eşini duruşma sonrası darbedip tabancayla öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 4 kişinin yargılandığı davada, 3 sanığa 17 yıl 6'şar ay, bir sanığa ise 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Z.Y, H.Y, M.E.Y. ve M.S.Y. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını tekrar ederek, dökümü yapılan ses kayıtlarına göre maktul Necmettin Ç'nin sanıkları tehdit edip hakaret içerikli sözler söylediğini belirtti.

Savcı, Necmettin Ç'nin boşanma davası için gittiği adliyeden duruşma sonrası ayrıldığını, geçeceği caddede bekleyen eşi Fatma Ç'nin yakınları tarafından darbedildiğini, M.S.Y'nin kullandığı belirlenen tabancayla başından vurularak öldürüldüğünü anlattı.

Z.Y, H.Y, M.E.Y. ve M.S.Y'nin Necmettin Ç'yi iştirak halinde öldürdüğünü bildiren savcı, sanıkların "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18'er yıla kadar, M.S.Y'nin ayrıca "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savunması alınan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Z.Y, H.Y, M.E.Y'yi "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 17 yıl 6'şar ay, sanık M.S.Y'yi ise "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından toplamda 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Olay

Eşi Fatma Ç. ile ayrılma aşamasındaki Necmettin Ç, boşanma davası için 28 Eylül 2023'te gittiği adliyeden duruşmanın ertelenmesi üzerine ayrılmıştı.

Merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'ne giden Necmettin Ç, eşinin yakınları tarafından darbedilip tabancayla öldürülmüştü.

Olay yerinden otomobille kaçan 4 zanlı polis ekiplerince yakalanmıştı.

Şüpheliler Z.Y, H.Y, M.E.Y, ve M.S.Y. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Adana, Mahkeme, Adliye, Cinayet, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Boşanma Aşamasındaki Eşi Öldüren 4 Kişiye Hapis Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Boşanma Aşamasındaki Eşi Öldüren 4 Kişiye Hapis Cezası - Son Dakika
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