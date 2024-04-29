Adana'da ByLock Kullanan Eski Öğretmen 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
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Adana'da ByLock Kullanan Eski Öğretmen 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

Adana\'da ByLock Kullanan Eski Öğretmen 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski öğretmen sanık, ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, mütalaayı kabul etmediğini ve FETÖ üyesi olmadığını savunarak beraat talep etti.

29.04.2024 19:29  Güncelleme: 19:32
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Adana'da, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski öğretmen sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ö.O. ve avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Ö.O'nun ByLock kullandığının belirlendiğini, örgütün mahrem imamları ile HTS irtibat kaydının tespit edildiğini, örgüt iltisakı gerekçesiyle KHK ile kapatılan kurumlarda öğretmenlik yaptığını, örgütün sohbet toplantılarına katıldığını ve hakkında somut, tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu aktararak Ö.O'nun, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Ö.O. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini söyledi.

FETÖ üyesi olmadığını ileri süren sanık, "Örgütün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Hakkımdaki ByLock tespitini kabul etmiyorum. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da ByLock Kullanan Eski Öğretmen 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika

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