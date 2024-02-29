Adana'da Çalıntı Araç Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Çalıntı Araç Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Adana\'da Çalıntı Araç Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, iş yerlerinden çalınan 3 otomobilin ardından yapılan çalışmalar sonucunda 3 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyerek zanlıların kimliklerini tespit etti. Çalınan araçlar polis tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

29.02.2024 17:13  Güncelleme: 17:14
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iş yerlerinden 3 otomobilin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yenimahalle'de M.T'ye ait tamirhaneden 4 bilgisayar, 4 araç farı ve tamir için bırakılan otomobil ve hafif ticari araç ile Sarıhamzalı Mahallesi'nde N.Ş'nin iş yerinden kamyonetin çalınması üzerine çalışma başlattı.

İş yerleri ve çevresindeki binalara ait güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların kimliklerini tespit etti.

Zanlılar Cesur K. (23), Timur S. (24) ve Kemal K. (29), Ova Mahallesi'ndeki evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Öte yandan çalınan araçlar polis ekiplerince bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların çaldıkları araçlarla iş yerinin kepengini kırarak kaçmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

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