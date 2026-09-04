Adana'da camide kadının cüzdanı ve 2 gram altınını çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da camide kadının cüzdanı ve 2 gram altınını çalan şüpheli tutuklandı

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Adana Seyhan'da Kemeraltı Camisi'nde namaz kılmaya giden E.Ö'nün cüzdanı ve 2 gram altınını yankesicilik yöntemiyle çalan kadın şüpheli E.Ç. tutuklandı. Polis, olayda rolü olan diğer şüpheli A.G'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'da, camide kadının cüzdanı ile 2 gram altınını çalan kadın şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'ndeki Kemeraltı Camisi'ne 27 Ağustos'ta namaz kılmaya giden E.Ö, çantasındaki cüzdanının ve 2 gram altınının çalındığını fark etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kayıtlarda, E.Ö'nün merdivenle caminin kadınlar bölümüne çıktığı sırada çocuklu 2 kadının da arkasından giderek cüzdanı ve altınını yankesicilik yönetemiyle aldığını tespit etti.

Polis, kadın şüpheliler E.Ç. ve A.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerden E.Ç, polisin çalışmasıyla gözaltına alındı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

EKipler, diğer şüpheli A.G'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şüphelilerin E.Ö'yü takip ederek camiye girmesi ve cüzdan ile altınları aldıktan sonra buradan ayrılmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da camide kadının cüzdanı ve 2 gram altınını çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da camide kadının cüzdanı ve 2 gram altınını çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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