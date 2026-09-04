Adana'da camiye giren kadının çantasından altınlarını çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da camiye giren kadının çantasından altınlarını çalan şüpheli tutuklandı

Adana\'da camiye giren kadının çantasından altınlarını çalan şüpheli tutuklandı
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Adana'da kuyumcudan aldığı 2 gram altınla namaz kılmak için camiye giren 62 yaşındaki Emine Ö.'nün çantasından cüzdanını çalan iki kadından biri tutuklandı. Güvenlik kamerasından kimliği belirlenen Elmas Çelik, polis tarafından yakalanırken, diğer şüpheli Aynur G.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ADANA'da kuyumcu dükkanından çıkıp namaz kılmak için camiye giren Emine Ö'yü (62) takip eden Aynur G. (46) ile Elmas Çelik (39), kadının çantasındaki içinde 2 gram altın bulunan cüzdanı çaldı. Güvenlik kamerasından tespit edilen şüphelilerden Elmas Çelik, polis tarafından yakalanıp tutuklandı, diğeri aranıyor.

Olay, 27 Ağustos'ta saat 16.30 sıralarında Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'ndeki Kemeraltı Camii'nde meydana geldi. Bir kuyumcu dükkanından 2 gram altın alan Emine Ö., namaz vakti gelince camiye gitti. Bu sırada Emine Ö.'yü caddede takip eden Aynur G. ile Elmas Çelik de camiye girdi. Üzerinde siyah çarşaf bulunan Aynur G., caminin kadınlar bölümüne çıkmak için merdivene yönelen Emine Ö.'nün içinde altınlarının bulunduğu çantadan cüzdanı çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan şüpheliler camiden çıkıp otobüse binerek bölgeden ayrıldı.

Camiden çıktıktan sonra altınlarının çalındığını fark eden Emine Ö., durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden kimliğini tespit ettiği şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, belirlenen adreslere yaptığı baskında Elmas Çelik'i gözaltına aldı. Emniyete götürülen Elmas Çelik, "Altınları ben çalmadım. Yanımdaki kadın çaldı" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elmas Çelik, çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, diğer şüpheli Aynur G'yi yakalama çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Polis, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da camiye giren kadının çantasından altınlarını çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da camiye giren kadının çantasından altınlarını çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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