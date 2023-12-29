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Adana'da çocuğunu döven baba serbest bırakıldı - Son Dakika
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Adana'da çocuğunu döven baba serbest bırakıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde oğlunu kemerle dövdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan A.G. serbest bırakıldı. Çocuk ve annesi devlet korumasına alınırken, olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

29.12.2023 - 17:13,  Güncelleme: 17:23
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ADANA'nın Kozan ilçesinde oğlunu kemerle dövdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan A.G. (42), serbest bırakıldı. Çocuk ve annesi devlet korumasına alınırken, olay saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kozan ilçesi Dilekkaya Mahallesi'nde oturan A.G., evde oğlunu köşeye sıkıştırıp kemerle dövdü. Dayak yiyen çocuğun ağlayıp vurmaması için babasına yalvardığı anlar, bir aile ferdi tarafından cep telefonuyla kayda alınıp, sosyal medyadan paylaşıldı. Tepki çeken görüntüler üzerine A.G., 2 gün önce gözaltına alındı. Oğlunun kolunu ısırdığı, eşine de sürekli şiddet uyguladığı öne sürülen A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

Olayın ardından çocuk ve annesinin koruma altına alındığı bildirildi.

Adana\'da çocuğunu döven baba serbest bırakıldı
Kaynak: DHA
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