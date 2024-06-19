Adana'da Çocuk Parkında Uyuşturucu Satarken Yakalanan Sanık Hakkında Dava Açıldı

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Adana'da çocuk parkında sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki parkta uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 18 Mart 2023'te tutuklanan B.K. hakkında savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, gece yanına gelen kişiye poşete gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan B.K'nin, evinde hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği anlatıldı.

Sanığın, "kişisel kullanımı aşacak" miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı bilgisi de iddianamede yer aldı.

Hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen B.K'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.