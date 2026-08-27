Adana'da Çöplük Yangını
Seyhan'da yol kenarındaki çöplükte çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Adana'da yol kenarındaki çöplükte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde, yol kenarında bulunan çöplükten alevler yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Kaynak: AA
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