Adana'da Çöpte İnsan Kafatası Bulundu - Son Dakika
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Adana'da Çöpte İnsan Kafatası Bulundu

Apartman görevlisi, çöp poşetinde bulduğu kafatasının doktora ait olduğunu öğrendi. Dr. G.S. adli kontrolle serbest.

13.05.2025 10:43
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ADANA'da apartman görevlisinin çöpte bulduğu insan kafatasının, Yüreğir Devlet Hastanesi'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. G.S.'nin (51), evde temizlik yapan eşi G.I.S. (42) tarafından atıldığı ortaya çıktı. Üniversite öğrencisiyken, eğitim için Hatay'daki bir mezarlık görevlisinden kafatasını aldığı belirlenen G.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 9 Mayıs saat 11.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sitenin apartman görevlisi İsa Kaplan (40), dairelerden topladığı çöpleri dökmek için Mavi Bulvar'daki konteynerinin yanına gitti. Mahallesindeki küçükbaş hayvanları beslemek için çöpte bayat ekmek arayan Kaplan, poşetlerden birinde kağıda sarılı insan kafatası buldu. Paniğe kapılan Kaplan, durumu sitenin güvenlik görevlisine söyledi. İhbar üzerine bölgeye giden olay yeri inceleme ekibi, yapılan çalışmanın ardından kafatasını Adana Adli Tıp Kurumu'na götürdü.

SEMİNERDEN DÖNDÜKTEN SONRA POLİSE GİTTİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kafatasının bulunduğu çöp poşetinin, Yüreğir Devlet Hastanesi'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. G.S.'nin, evde temizlik yapan öğretmen eşi G.I.S. tarafından atıldığı belirlendi. Bu sırada Van'daki bir seminerde olduğu öğrenilen G.S., kente dönüp, haberleri gördükten sonra emniyete gitti.

KAFATASINI, ÖĞRENCİYKEN EĞİTİM İÇİN ALMIŞ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu 1994 yılında Hatay'ın Samandağ ilçesine giden G.S.'nin, bir mezarlık görevlisinden eğitimde kullanmak için kafatasını aldığı ortaya çıktı. G.S.'nin, bu zamana kadar kafatasını evinde sakladığı, kime ait olduğunu bilmediği belirtildi. Emniyetteki ifadesinde, "Eğitim amaçlı kullandım. Bundan sonraki öğrencilerin de işine yarayabileceğini düşündüğüm için saklıyordum" diyen G.S., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Tıp Kurumu'ndaki kafatasında incelemenin sürdüğü bildirildi.

Haber : Anıl ATAR - Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,

Kaynak: DHA

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