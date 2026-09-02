Adana'da çorabına uyuşturucu gizleyip satarken yakalanan Y.A. 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira para cezasına çarptırıldı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, çorabına gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken narkotik ekiplerince yakalanan tutuklu sanık Y.A., 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ceza verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çorabına gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan tutuklu sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Y.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, Y.A'nın 3 Mayıs 2025'te Hürriyet Mahallesi'nde çorabına gizlediği 7,03 gram sentetik uyuşturucuyu buluştuğu kişiye satarken İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandığını belirtti.
Sanığın aynı mahalledeki evinin mutfak dolabında 5,16 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildiğini ifade eden savcı, Y.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Y.A. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti.
Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
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