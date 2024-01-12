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Adana'da DEAŞ Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da DEAŞ Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüpheliler arasında örgütün Irak'taki kamplarında silahlı eğitim alan ve aşçılık yapan Hafız S. de bulunuyor. Diğer şüphelilerin ise silahlı eğitim aldığı ve nöbet tuttuğu belirlendi. Operasyon sonucunda serbest bırakılan 2 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere Adana Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Adana\'da DEAŞ Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı
12.01.2024 - 10:13,
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ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye ve Irak'ta faaliyet gösterdiği belirlenen yabancı uyruklu 7 şüphelinin adresini tespit etti. Ekipler, 9 Ocak'ta şafak vakti operasyon düzenledi. Şüpheliler gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Hafız S.'nin (45), örgütün Irak'taki kamplarında silahlı eğitim aldığı, daha sonra da aylık 2 bin Irak dinarı maaşla aşçılık yaptığı belirtildi. Diğer şüpheliler Muhammed H. (34), Naif H. (45), Harith A. (33) ile Rateb M.'nin (58) de silahlı eğitim alıp, nöbet tuttuğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hafız S., Muhammed H., Naif H., Harth A. ile Rateb M. tutuklandı. Savcılık talimatıyla serbest bırakılan Beşar H. (21) ve Halil B. (47) ise sınır dışı edilmek üzere Adana Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: DHA
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