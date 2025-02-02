Adana'da Deprem Çalıştayı Düzenleniyor

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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin 2'nci yılı dolayısıyla yağacağı deprem çalıştayında yeni yapıların ruhsatlandırma, denetim ve yapı güvenliği süreçlerini ayrıntılı şekilde tartışacak. Yerel yönetimler ile ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları arasındaki koordinasyonun artırılması ve teknik kapasitenin geliştirilmesine yönelik öneriler de masaya yatırılacak.

6 Şubat 2023 depremlerinin ikinci yılında, deprem sonrası yapılan çalışmaları değerlendirmek ve geleceğe yönelik planlamaları güncellemek amacıyla Adana Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı koordinesinde "06 Şubat Sonrası Neredeyiz? Durum Değerlendirme ve Planlama Çalıştayı" düzenlenecek. Çalıştay ile yapı güvenliği ve kent planlaması konularında somut ve uygulanabilir çıktılar elde edilmesi amaçlanıyor. Çalıştay, 4 Şubat Salı günü saat 10.00-13.00 arasında Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Çalıştay çerçevesinde dirençli kentler hedefleri doğrultusunda yapı üretim süreçleri, idari ve teknik düzenlemeler ile ruhsatlandırma süreçleri ele alınacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce hazırlanan "Deprem Bildirgesi" doğrultusunda ise elde edilen sonuç raporları değerlendirilerek, yeni yapıların ruhsatlandırma, denetim ve yapı güvenliği süreçleri ayrıntılı şekilde tartışılacak.

Çalıştayda yapıların deprem yönetmeliklerine uygunluğu, zemin ve temel etüt süreçleri ve karşılaşılan zorluklar, yapı denetim süreçleri ve yaşanan sorunlar, yapım aşamasında teknik kontroller ve karşılaşılan eksiklikler, ruhsatlandırma süreçlerinde teknik denetimlerin artırılması,il risk azaltma planlarının kent ölçeğinde uygulanabilirliği, mevcut yapı stokunun deprem dayanıklılığı açısından değerlendirilmesi, riskli yapıların belirlenmesine yönelik teknik yöntemler, yapısal iyileştirme ve bina performans analizleri konuları ele alınacak.

Ayrıca yerel yönetimler ile ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları arasındaki koordinasyonun artırılması ve teknik kapasitenin geliştirilmesine yönelik öneriler de masaya yatırılacak.