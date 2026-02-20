Depremde Yıkılan İhsan Bayram Sitesi Davası: Müteahhit ve İnşaat Mühendisine 22 Yıl 6 Ay, Kamu Görevlisine 9 Yıl Hapis Cezası

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adana'da 6 Şubat depremlerinde 82 kişinin hayatını kaybettiği İhsan Bayram Sitesi C Blok davasında karar açıklandı. Mahkeme heyeti, müteahhit ve inşaat mühendisine "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 ay, dönemin imar müdürüne 9 yıl hapis cezası verdi. Müşteki avukatı Nazan Akça Subaşı, "82 kişi hayatını kaybetti ancak her ölüm başına, her cenaze başına bir yıl bile hapis cezası verilmedi. Başka insanlar ölmesin, depremlerde aynı mağduriyetler yeniden yaşanmasın diye bu konuda yasal bir düzenleme yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Adana'nın Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan İhsan Bayram Sitesi C Blok'un yıkılması sonucu 82 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Celal Gül ve inşaat mühendisi Ferit Işık hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Daha sonra, Seyhan Belediyesi eski İmar Müdürü Alim Erdoğan hakkında da aynı suçtan dava açıldı ve iki dosya birleştirildi.

İki sanığa 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada karar açıklandı. Duruşmada savcı, 3 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ayrı ayrı 22 yıl 6'şar ay hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Celal Gül ve Ferit Işık'a 22 yıl 6 ay hapis cezası, kamu görevlisi Alim Erdoğan'a ise 9 yıl hapis cezası verdi. Heyet, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve Alim Erdoğan hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmetti.

"Her ölüm başına 1 yıl bile ceza verilmedi"

Karar duruşmasının ardından aileler ve avukatlar Adana Adliyesi önünde açıklama yaptı. Müşteki avukatlarından Nazan Akça Subaşı, şöyle konuştu:

"Bugün İhsan Bayram Sitesi C Bloku'nun karar duruşması görüldü. Bu blokta 82 kişi hayatını kaybetti. Ama maalesef bugünkü savcılık mütalaası 'bilinçli taksir' suçundan verildi. Mahkeme de yine mütalaaya uygun şekilde, 'bilinçli taksir'den sadece 22 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Biz biliyoruz ki 22 yıl 6 ay hapis cezası, Türk infaz rejimine göre çok da uzun süre cezaevinde kalmayı gerektiren bir ceza değil."

Devlet yetkililerinden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sayın Adalet Bakanından bu konuyla ilgili bir düzenleme yapmalarını talep ediyoruz. 82 kişi hayatını kaybetti; ancak her ölüm başına, her cenaze başına bir yıl bile hapis cezası verilmedi. Bu nedenle müebbet hapis yatmaları için en azından 'olası kastla' hapis cezası almaları gerekiyordu.

Bu anlamda, gerekli düzenlemelerin yapılması için yetkililere sesleniyoruz. Başka insanlar ölmesin, depremlerde aynı mağduriyetler yeniden yaşanmasın diye bu konuda yasal bir düzenleme yapılmasını talep ediyoruz. Verilen kararın vicdanları rahatlatan, adalete uygun bir karar olduğunu düşünmüyoruz."