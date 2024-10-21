Adana'da Depremde Yıkılan Beluk Apartmanı A Blok Davasında Yeni Gelişme: Kaymakamlık, 3 Kamu Görevlisine Soruşturma İzni Verdi

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HABER: MEHMET OFLAZ

(ADANA) - Adana Seyhan Kaymakamlığı, 6 Şubat depremlerinde 10 kişinin yaşamını yitirdiği Beluk Apartmanı A Blok ile ilgili 3 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verdi. ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre; Beluk Apartmanı'nın imalatında kullanılan demir ve beton kalitesinin ruhsat tarihinde yürürlükte olan mevzuatta belirtilen değerlerin çok altında olduğuna dikkat çekilerek, Seyhan Belediyesi eski imar müdürü Alim Erdoğan, Seyhan Belediyesi eski imar müdür yardımcısı Sitare Koçoğlu ve o dönem Seyhan Belediyesi'nde inşaat mühendisi olarak çalışan Füsun Gamsız hakkında soruşturma izni verildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikincisinde Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan Beluk Apartmanı'nın sadece A bloku yıkıldı. Enkaza dönen bina 10 kişiye mezar oldu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, "Beluk Apartmanı'nın yıkılması sonucu düzenlenen bilirkişi raporuna göre bina ile ilgili zeminden kaynaklanan herhangi bir sorun bulunmadığının tespit edildiği fakat Beluk Apartmanı'ndan alınan beton ve çelik numunelere göre binanın yapıldığı yıl yürürlükte olan 1975 Deprem Yönetmeliği hükümlerine uyulmadığı ve yapılan kusurlu imalattan ilgili belediye görevlilerinin (yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni düzenleyen) sorumluluğu olduğu" iddiasına ilişkin 9 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni talep etti.

Savcılığın talebi üzerine İçişleri Bakanlığı'na bağlı mülkiye başmüfettişi Talip Yel ve mülkiye müfettişi Ergün Baysal tarafından ön inceleme raporu hazırlandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2023 tarihli soruşturma evrakı ekinde yer alan bilirkişi raporunda ön inceleme konusu ile ilgili olarak, şunlar kaydedildi:

"Beluk Apartmanı'ndan alınan beton numunelerinin yapı ruhsatının tabi olduğu 1975 yılında çıkarılan Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik Hükümlerine göre, B225 (C18) sınıfında olması gerektiği, yani betonun 1 mm2'si 18 newton yük taşıyabilmesi, başka bir deyişle beton basınç dayanımının (N/mm2) 18 olması gerekmekle beraber 6 Şubat 2023 tarihli deprem neticesinde yıkılan Beluk Apartmanı'ndan alınan karot numunelerinin tabi tutulduğu test sonuçlarında basınç dayanımının 5,7 (N/mm2) olduğu, yani 18(N/mm2)'den küçük olduğu tespit edilmiştir.

Aynı yönetmelikte BÇ I,BÇ II,BÇ III olmak üzere 3 beton çeliği sınıfının tanımlandığı, bunlardan BÇ I etriye, diğerlerinin ise taşıyıcı demir olarak kullanılmakta olduğu, Beluk Apartmanı'nda BÇ (ST) III sınıfı çelik kullanmak zorunluluğu olduğu, Beluk Apartmanı'ndan alınan çelik numunelerinin, BÇ(ST) III (S420) sınıfında olması ve çeliğin akma dayanımının 420 newton olması gerektiği halde 6 Şubat 2023 tarihli depremler neticesinde yıkılan Beluk Apartmanı'ndan alınan çelik numunelerinin tabi tutulduğu test sonuçlarında; çelik çekme deneylerinin yapıldığı ve inşaat çelikleri deneylerinin sonuç vermeyerek olumsuz sonuçlandığı bildirilmiştir."

3 kamu görevlisine soruşturma izni

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre; Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci imzalı kararda, 3 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verildi. Beluk Apartmanı'nın imalatında kullanılan demir ve beton kalitesinin ruhsat tarihinde yürürlükte olan mevzuatta belirtilen değerlerin çok altında olduğuna dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yapı ruhsatındaki yapmış olduğu görev sebebiyle bir sorumluluğu bulunmadığı değerlendirilmekle beraber yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu, kullanılmasında fen bakımından sakınca görülmediğini tespit eden 8 Aralık 1999 tarihli 'İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzin Belgesi' başlıklı olmakla beraber İskan Komisyon Raporu niteliğindeki belgede imzası bulunan Seyhan Belediyesi Eski İmar Müdürü Alim Erdoğan ile yine 8 Aralık 1999 tarihli 'İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzin Belgesi' başlıklı olmakla beraber İskan Komisyon Raporu niteliğindeki belgede imzası bulunması dolayısıyla İnşaat Mühendisi Füsun Gamsız'ın yapıdaki kusurlu beton ve demir imalatından dolayı meslek ve görevinden kaynaklanan sorumlulukları bulunduğu değerlendirildiğinden: 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun hükümlerine göre soruşturma izni verilmesine,

Seyhan Belediyesi tarafından düzenlenen 13 Ocak 2000 tarih ve 1/17 sayılı Yapı Kullanma İzin Belgesi'nin onaylayan kısmında imzası bulunan Seyhan Belediyesi Eski İmar Müdür Yardımcısı Sitare Koçoğlu'nun birim amiri olması dolayısıyla yapıdaki kusurlu beton ve demir imalatından sorumluluğu bulunduğu değerlendirildiğinden; 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun hükümlerine göre soruşturma izni verilmesine karar verilmiştir."

Belük Sitesi'nde yakınlarını kaybedenlerin aileleri, bir an önce 3 kamu görevlisinin ifadesinin alınmasını, gerekliliğinde tutuklanmasını talep ediyor. Öte yandan aileler, 27 Haziran 1998 Ceyhan depremi sonrası Beluk Apartmanı A Blok için uygun, B Blok için güçlendirme kararı veren kamu görevlilerinin de dosyaya dahil edilmesini talep ediyor.