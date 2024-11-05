Adana'da Dolandırıcılık Şüphesiyle Gözaltına Alınan Serbest Bırakıldı

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Adana'da, dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentteki bir özel okulun kurucusu Y.G, "özel evrakta sahtecilik", "bedelsiz senet kullanma", "dolandırıcılık" ve "emniyeti suistimal" suçlamasıyla yakalandı.

Sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirilen Y.G, kendisini görüntüleyen gazetecilerin soruları üzerine, "Susma hakkımı kullanabilir miyim?" dedi.

Y.G, daha sonra Yüzüncüyıl Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Ardından cumhuriyet savcılığına çıkartılan Y.G, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.