Adana'da Düğün Salonuna Saldırı: 3 Tutuklama

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, bir düğün salonuna düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Eylül'de Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan C.T'ye ait düğün salonuna kapalı olduğu sırada otomatik tabancayla ateş edilmesine ilişkin araştırmasını sürdürdü.

İş yerinin giriş bölümüne çok sayıda mermi isabet eden saldırıya ilişkin, Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerden şüphelinin hafif ticari araçla olay yerine geldiği belirlendi.

Ekipler, zanlının kaçış istikametindeki ev ve iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı.

Yaklaşık 35 saatlik kamera kaydını izleyen ekipler, şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti.

Zanlı R.Ö. (17), ikametine yapılan baskınla yakalandı.

Öte yandan, şüpheliyle bağlantılı oldukları iddiasıyla Baran D. (26) ve Mehmet Ç. (27) de gözaltına alındı.

Baran D. ve Mehmet Ç'nin C.T'ye ait düğün salonunun bitişiğindeki düğün salonunu işlettikleri öğrenildi.

Silahlı saldırıdan bir gün önce C.T'nin Baran D. ve Mehmet Ç. ile kendisine ait iş yerinin otoparkını izinsiz kullandıkları gerekçesiyle tartışma yaşadığı ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler R.Ö, Baran D. ve Mehmet Ç, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.