Adana'da duruşma çıkışı kavgada ölen Cebrail Timi davasında 3 zanlı tutuklandı
Adana'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Zanlıların, 8 Eylül'de adliyedeki duruşma çıkışı çıkan kavgaya karıştığı belirlendi; kavgada yaralanan iki kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.
Adana'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Eylül'de duruşma çıkışı iki aile arasında başlayan, Cebrail Timi'nin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin soruşturmayı sürdürdü.
Ekipler, kavgaya karışan Hasan T. (25) ve kardeşi Ahmet T. (18) ile diğer aileden Hüseyin T'yi (28) hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, kavgada yaralanan Behlül T. ve Cem G'nin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Olay
Merkez Yüreğir ilçesindeki Adana Adliyesi'nde 8 Eylül'de Hasan T'nin "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan yargılandığı davanın duruşmasının ardından iki aile arasında Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Cebrail Timi (37) hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.
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