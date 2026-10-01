Adana'da düzenlenen operasyonda 100 kilo esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da düzenlenen operasyonda 100 kilo esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

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Adana\'da düzenlenen operasyonda 100 kilo esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı
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Adana'da polisin ev ve depolara düzenlediği uyuşturucu operasyonunda narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda 100 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 100 kilo esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik kent genelinde çalışma başlattı. Ekipler, kimlikleri tespit edilen şüphelilerin ev ve depolarına operasyon düzenledi. Adreslerde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda 100 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
NarkotikGüvenlik3. SayfaGüncelAdanaSon Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da düzenlenen operasyonda 100 kilo esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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