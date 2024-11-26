Adana'da Elektrikli Bisiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Adana'da Elektrikli Bisiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Adana\'da Elektrikli Bisiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Adana'da kırmızı ışıkta geçerek hafif ticari araca çarpan elektrikli bisiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

26.11.2024 22:47  Güncelleme: 22:49
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ADANA'da hafif ticari araç ile kırmızı ışıkta geçen elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerindeki kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Abdullah Düveci (20) yönetimindeki elektrikli bisiklet, D.E. yönetimindeki 01 UF 025 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü ile beraberindeki Şükriye Düveci (16) ve Luay İsmail (23), ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralı 3 kişiden Şükriye Düveci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Otomobil sürücüsü polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da Elektrikli Bisiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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