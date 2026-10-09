Adana'da erkenci mandalina hasadı başladı, 1 milyon 300 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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Adana'da erkenci mandalina hasadı başladı, 1 milyon 300 bin ton rekolte bekleniyor

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Adana\'da erkenci mandalina hasadı başladı, 1 milyon 300 bin ton rekolte bekleniyor
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Adana'da erkenci mandalina hasadı başladı; kent genelinde 1 milyon 300 bin ton rekolte bekleniyor. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan TIR sıkıntısının, Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya'dan boş TIR girişine izin verilmesiyle aşılması hedefleniyor.

TÜRKİYE'nin mandalina ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Adana'da erkenci mandalinaların hasadı başladı. Kentte bu yıl 1 milyon 300 bin ton rekolte beklenirken, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan TIR sıkıntısının, Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya'dan Türkiye'ye boş TIR girişine izin verilmesiyle aşılması hedefleniyor.

Türkiye'nin mandalina ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Adana'da 401 bin dönüm alanda iç pazar için hasat başladı. Bu sene dalında kilogram fiyatı 7 ile 10 lira aralığında olan Okitsu, mihowase, early cinsi erkenci mandalinalardan kent genelinde 1 milyon 300 bin ton rekolte bekleniyor. Ancak Rusya-Ukrayna savaşının birçok yaş sebze meyvede olduğu gibi mandalina ihracatını da sekteye uğrattığını belirten Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, gemi ve TIR sevkiyatlarında yaşanan olumsuzluklar ve buna bağlı geliştirilen çözümleri anlattı.

'TALEP ARTACAK, İHRACATA OLUMLU YANSIYACAK, ÇİFTÇİ MUTLU'

Savaş nedeniyle Karadeniz üzerinden yapılan gemi ticaretinin durduğunu ifade eden Cahit İncefikir, Karadeniz'deki gemi trafiği açılıncaya kadar TIR taşımacılığına yoğun talep olacağından Türkiye'ye özellikle Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan'dan yük almak amacıyla boş TIR'ların girmesine izin verildiğini söyledi. İhracat anlamında yaşanan bu gelişmenin çiftçiyi mutlu ettiğini anlatan İncefikir, "Savaş nedeniyle gemi ulaşımı durunca en büyük pazarımız olan Rusya ve Ukrayna'ya ürünlerimizi TIR'larla ulaştırmaya çalışıyoruz. Daha önce buradan giden TIR sayısının azlığı ve onların geçtiği güzergahlarda da savaşın olması TIR şoförlerinde ve firmalarda çekincelere neden oluyordu. Dolayısıyla TIR sıkıntısı yaşıyorduk. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla birlikte Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya'dan boş TIR'ların buraya gelmesine izin verildi. Bu da talebi artıracak ve ihracatımıza olumlu yönde yansıyacak. Ürünlerimizin fiyatlarının da istediğimiz seviyelere geleceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, ihracatta yaşanan TIR eksikliği ve dış pazar için yeni güzergah sorunun bakanlığın aldığı bu yeni kararla birlikte çözüme kavuşacağını, Bu durumun çiftçiyi de çok mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA
AzerbaycanGürcistanEkonomiGüncelRusyaAdanaSon Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da erkenci mandalina hasadı başladı, 1 milyon 300 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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