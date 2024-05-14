Adana\'da esnafa haraç tehdidi davası açıldı

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, tehdit ettikleri bir esnaftan haraç istedikleri iddia edilen 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İlçenin Belediye Evleri Mahallesi'nde 27 Ağustos'ta T.A'dan haraç istendiği iddiasıyla ilgili adli kontrol tedbiri uygulanan sanıklar H.S. ve M.D. hakkında "birden fazla kişi ile silahla yağma" suçundan savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıkların olay günü otomobille iş yerine gittikleri T.A'yı konuşma bahanesiyle dışarı çağırdıkları belirtildi.

İddianamede, müştekinin gitmesini istediği sanıkların daha sonra iş yerine girerek "bize hemen 10 bin lira vereceksin" diyerek ellerindeki av tüfeğini iş yeri içinde müştekiyi korkutmak amacıyla doldur boşalt yaptıkları aktarıldı.

T.A'nın polisi arayacağını belirtmesi üzerine sanıkların iş yerinden ayrıldıkları anlatılan iddianamede, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıklar H.S. ve M.D'nin "birden fazla kişi ile silahla yağma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar H.S. ve M.D'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.