Adana'da eTwinning Projesi kapsamında ödül töreni düzenlendi

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Adana'da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen, farklı Avrupa ülkelerinin öğretmen ve öğrencilerinin internet üzerinden ortak projeler geliştirmesini sağlayan eTwinning Projesi kapsamında ödül töreni düzenlendi.

Seyhan Şehit Yunus Uğur Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende, il genelinde 334 öğretmen "Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi", 55 okul da "eTwinning Okulu Levhası" aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hedeflerine önemli katkılar sağladıklarını belirtti.

Törene, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Sert ve öğretmenler de katıldı.