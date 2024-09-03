Adana Yüreğir\'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen 2 motosikletli, 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşayan İ.B'nin evine gitti.
Eve gizlice giren şüpheliler, yatak odasında uyuyan İ.B'yi silahla yaraladı.
Yakınlarının ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
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