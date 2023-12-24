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Adana'da fabrika gaz sızıntısı: 36 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Adana'da fabrika gaz sızıntısı: 36 kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir fabrikanın LPG tankından çevreye yayılan gaz sızıntısı sonucu 36 kişi mide bulantısı, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. AFAD ekipleri sızıntıyı kontrol altına aldı ve tedavi gören vatandaşların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

24.12.2023 - 14:16,  Güncelleme: 14:18
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ADANA'da fabrikanın LPG tankından çevreye yayılan gaz sızıntısından etkilenen 36 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Ceyhan ilçesi kırsal Kösreli Mahallesi'nde U.B.'ye ait mısır kurutma fabrikasındaki LPG tankından, gece saatlerinde gaz sızdı. Rüzgarın etkisiyle yayılan gaz, Kösreli başta olmak üzere Mustafabeyli, Cebre, Elma Gölü, Ekinyazı ve Mercin mahallelerinde oturanları etkiledi. Mide bulantısı, baş dönmesi ve halsizlik yaşayan 36 kişiden bazıları ambulanslarla bazıları da yakınlarının araçları ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 36 kişi tedavi altına alınırken, AFAD ekipleri arıza nedeniyle oluşan gaz sızıntısını kesti. Hastanede tedavi gören vatandaşların durumlarının iyi olduğu, çoğunun taburcu edildiği belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Adana\'da fabrika gaz sızıntısı: 36 kişi hastaneye kaldırıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adana'da fabrika gaz sızıntısı: 36 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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