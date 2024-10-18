Adana'da Fatih Mahallesi'ne Yeni Mahalle Merkezi ve Yatırımlar - Son Dakika
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Adana'da Fatih Mahallesi'ne Yeni Mahalle Merkezi ve Yatırımlar

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Fatih Mahalle Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Karalar, mahalledeki yaşamsal hizmetlerin devam edeceğini ve 200 milyon lira değerinde semt pazarı projesinin yer tahsisini yaptıklarını açıkladı.

18.10.2024 12:55  Güncelleme: 14:40
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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan ilçesinde Fatih Mahalle Merkezi'ni hizmete açtı. Karalar, "Fatih Mahallesi'ne yapacağımız işler bitmedi. Yaklaşık 200 milyon lira değerinde semt pazarı için de yer tahsisi yaptık. İhale sonuçlandığında en güzel semt pazarı Fatih'in olacak" dedi.

Türkan Saylan Gündüz Bakımevi ve Yavuzlar Köprüsü'nün açılışlarını kısa süre önce gerçekleştiren Başkan Karalar, ekim ayı sonlanmadan 3 mahalle merkezi ve bir yolun açılışı için daha harekete geçti. Başkan Karalar, Seyhan ilçesinde yapılan Fatih Mahallesi Mahalle Merkezi'nin açılışını siyasiler, muhtarlar ve bölge halkı ile birlikte yaptı.

Karalar, yaz sıcaklarının devam ettiği aylarda açılış yapmayı doğru bulmadıklarını belirterek, "Biz bir süre açılış yapmayınca çalışmadığımızı düşünenler oldu. Üst üste gerçekleştirdiğimiz açılışlarla tempomuzu artırıyoruz. Zeydan Karalar'ı zincirle bağlasanız durur mu? Ne durur ne durdurur. Bütün belediye personeli ile birlikte halk için çalışmaya devam eder. Fatih Mahallesi'ne yapacağımız işler bitmedi. Yaklaşık 200 milyon lira değerinde semt pazarı için de yer tahsisi yaptık. İhale sonuçlandığında en güzel semt pazarı Fatih'in olacak" diye konuştu.

Büyükşehir'deki ilk dönemlerinde çok iş yaptıklarını, önceki dönemlerde yapılmayan hizmetleri halkla buluşturduklarını kaydeden Karalar, tüm bunları pandemi, depremler, ağır borç yüküne rağmen başardıklarını bildirdi. Halka dokunan, ihtiyaçları gideren hizmetleri yapmanın kendisine nasip olmasından dolayı mutluluk duyduğunu anlatan Karalar, "Biz zaten Adana'da nerede ne eksik varsa yapmaya taliptik. Bize güvendiniz, tekrar seçtiniz. Belediye başkanlığında bu benim üçüncü dönemim. Burada olduğumuz her gün görevimizin kutsallığını bilerek hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben Adana'nın bir evladı, verdiğiniz desteği hak etmeye çalışan bir kardeşinizim" ifadelerini kullandı.

Adana'yı imar etmek ve dönüştürmek adına hizmet atağının, gelecek 15 gün içinde 4 farklı proje açılışı ile süreceğini de kaydeden Karalar, yatırımları sadece kentin fiziki koşulları iyileştirmek için değil aynı zamanda Adana'yı hak ettiği parlak günlere ulaştırmak için de planladıklarını anlattı. Attıkları tohumların meyvelerini son yıllarda toplamaya başladıklarının sevincini dile getiren Karalar, artık Adana'nın olumsuzluklarla değil, sıcak yürekli insanları, neşeli festivalleri, fuarları, doğal güzellikleri ve lezzetleri ile konuşulduğuna vurgu yaptı.

Toplamda 1010 metrekare alan üzerinde kurulu 2 katlı taziye evinde; taziye salonu, bir adet çocuk oyun alanı, bir adet fitness alanı, yeşil alan ve spor alanı bulunuyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana'da Fatih Mahallesi'ne Yeni Mahalle Merkezi ve Yatırımlar - Son Dakika

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