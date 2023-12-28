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Adana'da FETÖ'ye yönelik davada 'ev abisi' olduğu öne sürülen sanığa hapis cezası

Adana'da FETÖ'ye yönelik davada yargılanan ve örgütün 'ev abisi' olduğu öne sürülen sanığa 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Adana\'da FETÖ\'ye yönelik davada \'ev abisi\' olduğu öne sürülen sanığa hapis cezası
28.12.2023 - 15:31,  Güncelleme: 15:31
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Adana'da FETÖ'ye yönelik davada yargılanan ve örgütün "ev abisi" olduğu öne sürülen sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Y.D. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığını, örgüte ait evlerde kaldığını, FETÖ'ye ait kurumlarda çalıştığını, KHK ile kapatılan dernekte üyelik kaydının bulunduğunu belirtti.

Savcı ayrıca sanığın örgüt içinde "ev abisi" sıfatıyla faaliyet yürüttüğünü, örgütün Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) çalışma evinde de kaldığını aktararak Y.D'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Y.D, FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, "Örgütsel bir konumum yoktur. Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık Y.D'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA
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