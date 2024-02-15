Adana'da Filistin Dayanışma Platformu Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Filistin Dayanışma Platformu Kuruldu

Adana\'da Filistin Dayanışma Platformu Kuruldu

Adana'da Filistinlilere destek amacıyla Adana Filistin Dayanışma Platformu (AFİDAP) kuruldu. AFİDAP Başkanı Eşref Şahin, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek vermek için bir araya geldiklerini belirtti. Platform üyeleri, toplantıda Filistin'e destek amacıyla birlikte hareket etme kararı aldı.

15.02.2024 10:59  Güncelleme: 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistinlilere destek amacıyla Adana Filistin Dayanışma Platformu (AFİDAP) kuruldu.

AFİDAP Başkanı Eşref Şahin, bir derneğin merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki ofisinde yapılan toplantıda, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Suskunluğun sesi olmak istediklerini dile getiren Şahin, "Sadece ağlayarak, acıyarak, öfkelenerek değil, ruhumuzdan taşan umutlarımızla ve kalbimizle başka bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Zalimlerin Filistin üzerinden gerçekleştirdiği barbarlığı temize çıkarmaya, onların acılarından rant devşirmeye çalışanlara, vurdumduymazlığa karşı itirazımız olduğu için buradayız. Filistin'in yanındayız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından platform üyeleri toplantı yaptı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Adana, Sivil Toplum, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Filistin Dayanışma Platformu Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 12:25:03. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Filistin Dayanışma Platformu Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement