Adana'da Fren Arızası: 3 Yaralı

ADANA'da fren arızası nedeniyle duramadığı iddia edilen iş makinesi, kavşaktaki 3 otomobile çarptı. Kazada araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İmamoğlu ilçesi Sivas- Adana yolundaki kavşakta meydana geldi. K.K.'nin kullandığı iş makinesi, iddiaya göre, fren arızası nedeniyle duramayıp, kavşaktaki 3 otomobile çarptı. Kazada otomobillerdeki Mehmet Karadöl, Sami Karadöl ile İbrahim Yasin yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. İş makinesi operatörü ifadesi için polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Uğur SELÇUK/İMAMOĞLU, (Adana),