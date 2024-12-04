Adana'da Gaspa Dava - Son Dakika
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Adana'da Gaspa Dava

Adana'da 3 sanık, husumetli kişiyi darbedip cep telefonunu gasbetmekle yargılanacak.

04.12.2024 14:17
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, husumetli oldukları kişiyi darbedip cep telefonunu gasbettikleri iddia edilen 1'i tutuklu 3 sanık hakkında dava açıldı.

Onur Mahallesi Şakirpaşa Caddesi'nde, 23 Temmuz'da husumetli oldukları B.B'yi, darbedip cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla tutuklanan N.B. ile tutuksuz A.A. ve M.B. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü sanıklar N.B, A.A. ve M.B'nin husumetli oldukları müşteki B.B'ye ait kuaför dükkanının önüne gittikleri, burada otomobile zorla bindirdikleri B.B'yi boş bir araziye götürüp araç içinde darbedip cep telefonunu gasbettikleri belirtildi.

Sanıklardan N.B'nin B.B'yi falçatayla basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaraladığı da anlatılan iddianamede, fikir ve eylem birliği içinde oldukları tespit edilen sanıklar A.A. M.B. ve N.B'nin "birden fazla kişi tarafından silahla yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından 12 yıl 6'şar aydan 24 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

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